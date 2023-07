Rimozione Keu all’ex Vacis, ’La città delle persone’ presenta question time

Il gruppo consiliare La città delle persone (Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo) ha presentato un question time all’assessore all’Ambiente, Giulia Gambini, che sarà discusso in consiglio comunale martedì prossimo, per chiedere lumi sulla rimozione del Keu all’ex Vacis. I consiglieri di minoranza chiedono alla giunta "se è stato dato mandato all’Avvocatura del Comune o ad altro professionista di seguire l’iter di recupero delle somme e con quali modalità si intende procedere a tale recupero (in sede penale o civile) e se i lavori di smaltimento e bonifica dell’area sono iniziati e ad opera di quale ditta". "La vicenda giornalisticamente nota come ‘inchiesta Keu’ - scrivono Martinelli, Lacroce e Gionfriddo - originata nella primavera del 2021 da una serie di ordinanze di custodia cautelari del Tribunale di Firenze (Direzione Distrettuale Antimafia), che procedeva per vari reati tra i quali associazione a delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa, traffico illecito di rifiuti, inquinamento, corruzione, nella sua complessità, ha originato diversi filoni processuali, dei quali uno solo al momento, il filone cosiddetto ‘Calatruria’, ha già visto la conclusione dell’udienza preliminare". La città delle persone, ricorda, però, anche "il presunto coinvolgimento di un’associazione mafiosa e il danno ambientale recato ai nostri territori e alla salute dei cittadini e che nello scorso aprile la prima Giunta Conti ha approvato il progetto definitivo per la rimozione e smaltimento del Keu nell’area Ex Vacis a Porta a Mare e che la spesa prevista per il ripristino dell’area è di 580 mila euro e sarà sostenuta dall’amministrazione comunale". Proprio in questi giorni tra l’altro l’amministrazione comunale ha escluso l’azienda della provincia di Pisa, estromessa dalla white list della prefettura perché ritenuta a rischio di infiltrazione mafiosa, da un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’appalto proprio per la rimozione del Keu dall’ex Vacis, lasciando la prosecuzione dell’appalto all’altra impresa.