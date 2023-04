Rimosso il modulo per i tamponi rapidi

PISA

Rimossa la struttura per tamponi covid della farmacia Raimo nel centro commerciale Pisanova. Il modulo fu allestito nel momento più grave della pandemia grazie alla collaborazione con la Croce Rossa di Pisa. La farmacia Raimo fu la prima a Pisa a poter effettuare i tamponi antigenici rapidi Covid, e mise a disposizione un importante servizio per la popolazione. "È la fine di un’era, che spero non si presenti più – commenta Renato Raimo, titolare della farmacia -. La postazione fissa esterna fu installata il 15 febbraio 2021 in pieno covid. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma avuto anche l’opportunità di essere unto di sostegno per tante persone fragili. Con orgoglio possiamo dire di aver contribuito a lenire tante sofferenze. Un lavoro di squadra importante. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione della Croce Rossa e di tutto il centro commerciale". La farmacia continuerà a garantire il servizio tamponi nell’infermeria interna. Un capitolo chiuso, quello del covid, rappresentato dallo smantellamento di tutte quelle strutture che si erano rese necessarie per affrontare l’emergenza. Al momento della rimozione del modulo era presente anche il presidente della Croce Rossa di Pisa, Antonio Cerrai:" Per noi si è chiuso l’ultimo pezzo della parte emergenziale legata al covid, non abbiamo più strutture sul territorio di carattere emergenziale, dalla farmacia alle strutture messe a disposizione per l’Aoup. Siamo tornati di fatto alla normalità". "La rimozione della centro tamponi della farmacia Raimo è un segno positivo anche per tutti gli operatori che hanno attraversato quei momenti difficili" spiega Andrea Benedetti, presidente associazione operatori centro commerciale Pisanova, che ricorda le chiusure forzate dei centri commerciali nel periodo della pandemia. "Era un simbolo di speranza e un punto di riferimento per tutta la città, la farmacia ha messo a disposizione un servizio che ha nobilitato il centro commerciale – commenta invece Martina Milani direttrice del centro commerciale -. Quest’anno Pisanova festeggia 30 anni, speriamo che la rimozione del modulo per i tamponi sia un segno di buon auspicio".

Enrico Mattia Del Punta