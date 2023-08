"Rigurgiti ideologici a Pisa: un gioco scorretto che i cittadini non meritano"

"Altro che militarizzazione come la chiama il consigliere di minoranza Ciccio Auletta, è presidio del territorio da parte dello Stato, che si concretizza con una forte presenza delle istituzioni per garantire non solo un fisiologico livello di legalità ma anche il godimento da parte dei cittadini di quelle garanzie costituzionali che sono a fondamento della nostra comunità". Così la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Alessandra Orlanza, replica al capogruppo di Diritti in comune riguardo al ripristino a Pisa dell’operazione Strade sicure, con l’impiego dei militari a supporto delle forze dell’ordine. "Futili e sterili polemiche politico-ideologiche a parte - osserva Orlanza - vale la pena concentrarsi sulla realtà che interessa i cittadini pisani. Le forze dell’ordine hanno il compito di garantire la sicurezza, con congrui numeri in termini di mezzi e risorse umane. Le varie crisi che si sono susseguite dal 2010 in poi hanno bloccato investimenti e assunzioni nel comparto ma non hanno impedito pensionamenti e riduzione di risorse materiali. Ad aprile il Governo Meloni ha lanciato un importante piano di investimenti e assunzioni nel comparto sicurezza per ripianare quel vulnus verso cui i governi di centrosinistra poco avevano fatto evidenziando tutta la loro incapacità anche nel tentare di ricercare un rimedio". "I concorsi sono ripartiti – continua – e presto, al termine dei corsi di formazione, avremo nuovi operatori del comparto sicurezza che renderanno la nostra città più sicura; ma, fino a quel momento, il contributo dei militari a supporto delle forze di polizia sarà fondamentale come lo è stato nel recente passato: dalla sinistra arrivano solorigurgiti ideologici funzionali a istaurare un gioco politico scorretto volto a gettare fumosità e grigiume negli occhi dei cittadini che a maggio hanno scelto la continuità amministrativa di Michele Conti e del centrodestra. I pisani meritano una città vivibile dal centro alla periferia, ma ancor di più onestà politico-intellettuale, collaborazione e contributo da tutte le compagini politiche".