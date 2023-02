Rigenerazione abitativa: finanziamento da 15 milioni

Rigenerazione urbana e un nuovo modo di concepire l’abitare: sta prendendo forma attraverso tappe fondamentali, tra le quali il convegno tenuto sabato scorso alla biblioteca comunale, il percorso intrapreso dal Comune di Cascina grazie al finanziamento di 15 milioni di euro (e non a 15mila euro come, per un evidente refuso, riportato sulla cronaca di ieri) ottenuto attraverso il bando Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Il progetto si chiama "C.A.S.C.I.N.A." in quanto acronimo di ‘Comunità d’area e servizi di cooperazione intercomunale per un nuovo abitare’ e coinvolge più Comuni: Cascina, Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme. "Una risposta che andrà a soddisfare le richieste che arrivano dal nostro territorio e degli altri comuni partecipanti - afferma il sindaco Michelangelo Betti. Obiettivi del piano la riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso; rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo; miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione; individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

A.A.