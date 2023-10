Rigassificatore alla Vettola: "Non si farà"

La denuncia era stata fatta dal Circolo Rifondazione Comunista "L. Turini" di Porta a Mare, La Vettola, San Piero. "La Lusochimica (gruppo Menarini) vorrebbe installare un impianto di stoccaggio e rigassificazione di Gas Naturale liquefatto (Lng) a La Vettola, presso il suo impianto di produzione di prodotti farmaceutici in via Livornese 897". Ieri è arrivata la smentita: "Nel picco di crisi sull’energia, era stata avanzata una richiesta per l’installazione di un piccolo impianto, della dimensione di un container di circa 10 metri, per dare continuità energetica allo stabilimento. Il progetto non ha avuto e non avrà seguito perché reputato dall’azienda non più necessario".