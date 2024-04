Rifiuti, tariffe al rialzo. Dal 2 al 7 per cento: "Aiuti a chi ha bisogno"

Previsto un rialzo sulla tassa sui rifiuti in aumento fino al 7% per le utenze domestiche mentre per quelle non domestiche, e quindi ad esempio per le trenta tipologie di attività commerciali, l’aumento è assai più basso perché sfiorerà al massimo il 2%. Il sindaco Michele Conti (foto a sinistra): "L’aumento è contenuto. Attueremo i ristori per le famiglie in difficoltà". Francesco Auletta (foto a destra)consigliere della Lista civica Diritti in Comune, ribatte: "Sono aumenti che pesano sulle famiglie che già sono gravate dall’innalzarsi delle imposte comunali con percentuali a due cifre". Tutto ciò è emerso ieri in quarta commissione consigliare dove sono state rese note le variazioni tariffarie grazie alla relazione dei tecnici della Sepi. Nel dettaglio, è emerso che le entrate tariffarie sono state indicate nel Piano economico finanziario per l’anno 2024 in 36.682.035 euro (rispetto ai precedenti euro 33.533.262 dell’anno 2023). Gli aumenti sulle tariffe delle utenze domestiche oscillano a valori ricompresi tra il +1,19% del mono occupante e il + 6,98% della famiglia con quattro componenti. Gli aumenti delle tariffe delle utenze non domestiche sono tendenzialmente omogenei ed oscillano intorno a valori ricompresi tra il +1,74 e il +2,12 %. Il sindaco, presente in commissione, ha insistito sul fatto che il Comune da quando si è insediata la sua Giunta "ha sempre previsto dei ristori alle famiglie in difficoltà o con Isee tale da risultare in graduatoria di aiuti economici". Sempre il primo cittadino nel dire che l‘aumento è stato contenuto, precisa che: "C’è stato un significativo recupero di morosità e c’è il contributo del Miur per il costo dei rifiuti provenienti dalle scuole". Scendendo nei dettagli tecnici la percentuale di ripartizione tra i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e quelli derivanti dalle utenze non domestiche sono rispettivamente nelle quote di 52,98% e 47,02%, confermando di fatto la medesima proporzione dell’anno precedente. Quindi le utenze domestiche producono più rifiuti. Si sa che Pisa è un crogiolo di turisti e di utenti degli ospedali e pertanto è prevista l’applicazione di un coefficiente correttivo pari a 1,11 sulla produzione di questi rifiuti il cui costo altrimenti ricadrebbe sulle utenze domestiche. Auletta conclude dicendo: "ci saranno per il 2024 degli aumenti molto pesanti, anche questa volta, sulla Tari in particolare sulle utenze domestiche, aumenti che graveranno in particolare sulle famiglie, sempre più colpite dalla crisi sociale ed economica. E già per il prossimo anno si annunciano ulteriori pesanti aumenti. Tutto questo senza che sia previsto alcun miglioramento del servizio né sulla raccolta né sullo smaltimento. Questa tariffazione arriverà in consiglio il 22. C’è troppa fretta nel voler far passare questo ennesimo aumento che ha aspetti che per noi non sono del tutto chiari. Si tratta di una delibera delicatissima e fondamentale, non è dunque ammissibile il modo in cui la giunta sta gestendo questa vicenda".

Carlo Venturini