Rifiorisce il Monte Pisano. Scapigliato srl finanzia il ripristino dei boschi

"Grazie a questo modello virtuoso da replicare in regione, il Monte Pisano è sempre più vicino a rifiorire". C’è soddisfazione nelle parole dell’assessora regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi nell’annunciare la firma dell’Ente Regione, insieme alla Società Scapigliato Srl e alla Comunità del Bosco del Monte Pisano Ets, di un protocollo d’intesa per accelerare la ripresa degli ecosistemi distrutti dall’incendio del settembre 2018. Nello specifico l’intesa prevede che Scapigliato sia disponibile a finanziare interventi di ripristino dei boschi incendiati attraverso la gestione forestale sostenibile con le modalità di intervento "closer to nature". Invece la Regione Toscana si impegna nell’indirizzare, supervisionare e monitorare l’attuazione corretta e funzionale delle attività previste da un Piano di interventi e verificare l’esecuzione dei lavori a norma di legge. La Comunità del Bosco, infine, deve dedicarsi alla progettazione tecnica e alla realizzazione operativa degli interventi individuati. Un’intesa che, la definisce l’assessora regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi, "potrà proseguire l’opera di ripristino e difesa del territorio, secondo un modello adottato sul Monte Pisano, che vede la collaborazione e la sinergia di diversi soggetti. Un lavoro che rappresenta un vero e proprio modello virtuoso da diffondere e replicare in altri contesti regionali che sono stati oggetto di calamità naturali, oppure in aree ad alto rischio di incendio boschivo o soggette a gravi fenomeni di dissesto idrogeologico". "Questo piano tutelerà la biodiversità ed aumenterà la resilienza del Monte Pisano alle calamità naturali come gli incendi – ha dichiarato il presidente di Scapigliato Srl Marco Colatarci –. La tutela ambientale è un valore fondante delle nostre attività, così come la sostenibilità economica e sociale: un impegno concreto, che portiamo avanti anche attraverso partnership con soggetti che condividono con noi questi valori, su progetti che mirano a preservare le risorse naturali e migliorare la qualità della vita delle comunità locali". Soddisfatta anche la Comunità del Bosco del Monte Pisano Ets che "grazie alla sinergia con gli altri firmatari del protocollo – ha spiegato il presidente Maurizio Meucci - garantiremo il ripristino e la salvaguardia di ampie aree montane e rurali che permetteranno di massimizzare i benefici e i servizi prodotti dagli ecosistemi e dalle comunità vegetali, prevenendo o mitigando gli impatti negativi di eventuali calamità".