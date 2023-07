Rievocazioni storiche, nove vincitrici del bando Dall’arco di Montopoli al Bastione Stampace

Dalla Rievocazione storica e disfida con l’arco di Montopoli Valdano alla Fine assedio Bastione Stampace di Pisa, dal Palio di San Rocco a San Miniato al Palio delle Contrade di Pomarance. Sono 9 le manifestazioni di rievocazione storica nei comuni della provincia di Pisa che riceveranno circa 77 mila euro dal budget da mezzo milione messo a disposizione dall’edizione 2023 del bando regionale previsto dalla legge toscana per la ‘valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della cultura popolare’. "La Toscana diffusa ha accolto a pieno le opportunità del bando, segno che la legge che approvammo due anni fa rispondeva a esigenze molto sentite nei territori - ha commentato il presidente Eugenio Giani - e il bando è il primo esperimento in Italia di applicazione del modello di amministrazione condivisa con il Terzo settore riguardo alle attività di rievocazione storica". "Ben 9 manifestazioni - ha aggiunto l’assessore regionale Alessandra Nardini - riceveranno complessivamente circa 77 mila euro dal budget complessivo. E’ un segnale importante, sia per l’attenzione alla cultura e alla storia dei nostri territori che la Regione conferma, sia per la capacità di cogliere le opportunità di questo bando che le amministrazioni comunali della provincia hanno dimostrato". La Rievocazione storica e disfida con l’arco di Montopoli in Val d’Arno, il Palio di San Rocco di San Miniato e il Palio storico delle Contrade di Pomarance sono le manifestazioni finanziate tramite la cosiddetta "Linea 1" dell’avviso, dedicata alle coprogrammazioni e coprogettazioni dei Comuni con associazioni, gruppi storici, enti del Terzo settore iscritti al nuovo albo regionale delle associazioni per le rievocazioni storiche creato subito dopo l’approvazione della legge. Gli altri progetti, presentati da Comuni o gruppi storici, sono sostenuti attraverso la "Linea 2", che non prevede procedimenti di coprogettazione. A Pisa rientra in graduatoria la rievocazione del Fine assedio Bastione Stampace (oltre 6 mila euro di finanziamento ai Balestrieri di Porta San Marco). Per i comuni della provincia ci sono: a Volterra il Palio dei Balestrieri, l’Omaggio di Primavera, l’Astiludio federale e l’Astiludio storico, e poi ancora il Palio dei barchini con le ruote di Castelfranco di Sotto.

"Continueremo a lavorare su questa strada e rifinanzieremo il bando nei prossimi anni - ha concluso Giani – perché le attività di rievocazione storica rappresentano identità e appartenenza delle comunità, promuovono legami intergenerazionali e sono fattore di attrazione turistica che valorizza anche i borghi più piccoli".