Ricuciamo l’Italia "Non usare i fondi Pnrr sarebbe un fallimento Vogliamo risposte certe"

"L’Italia esprime una grandissima identità culturale grazie ai comuni, alle sue comunità. Questa ricchezza identitaria non ce l’hanno altri Paesi". Lo dice il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a conclusione dei lavori della seconda giornata del congresso nazionale di Autonomie locali italiane (Ali). "Quando parliamo di Francia – continua il ministro – la nostra mente corre a Parigi. Identifichiamo l’intera Francia con Parigi. Stessa cosa dicasi per la Spagna che identifichiamo con Madrid e Barcellona. Questo discorso non lo possiamo fare per l’Italia. Sarebbe riduttivo. Ci identifichiamo con Venezia, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Questo lo dico perché il nostro Paese esprime fortissime identità culturali peculiari proprio di quel territorio". Sempre il ministro, racconta il suo rapporto con i sindaci. "In meno di cinque mesi da quando sono al ministero ho incontrato 65 sindaci. Ho aperto un fascicolo di progetti da portare avanti proprio con loro che sono una forza ed una ricchezza e vanno aiutati ad esaltare le ricchezze culturali del loro territorio".

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si concentra invece sui fondi del Pnrr: "Da manager avrei usato un approccio diverso al Pnrr ad esempio controllando la vetustà di alcuni progetti presentati. Nei comuni c’è tanta conoscenza e tanta storia. Vanno messe a frutto. Non si può vivere di sola storia e del passato. Come andrà a finire il Pnrr? Secondo me, andrà a finire che se i comuni non riusciranno a spendere i soldi europei verranno allocati, ridistribuiti ai soliti noti come Enel ed Eni. Non riuscire ad usare quei fondi sarebbe un fallimento, non tanto per l’Italia quanto per l’Europa".

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti dotato di sano pragmatismo va al nocciolo della questione Pnrr: "Nel 2020 quando simo stati allertati del treno in corsa che passava con il Pnrr, abbiamo capito che ci dovevamo salire subito sopra. Abbiamo assunto ben 400 dipendenti che in parte hanno colmato la mancanza di impiegati andati in pensione ma altri neo assunti sono andati a costituire una vera task force per il Pnrr. Morale della favola: abbiamo partecipato a tutti bandi possibili per 93 milioni di euro". Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri dichiara: "L’Italia ce la farà a mettere a terra i soldi del Pnrr? E’ una sfida. Siamo di fronte a scelte epocali e le responsabilità su chi deve decidere sono enormi. L’Italia, i suoi comuni, le città metropolitane devono per forza di cose imboccare la strada giusta". Il congresso ha poi eletto Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, nuovo presidente di Ali Toscana. "Abbiamo davanti sfide decisive – ha sottolineato Marrucci – , il Pnrr, l’autonomia differenziata, la riforma del codice degli appalti, la riforma del Testo Unico. Il tempo delle promesse è finito, chiediamo chiarezza, e soprattutto non possiamo tollerare odiosi blitz sul sistema di elezione degli amministratori locali. Abbiamo di fonte sfide epocali e urgenti – ha proseguito Marrucci – , penso alla lotta ai cambiamenti climatici con l’urgenza della siccità e con la crisi idrica che ormai ha superato i connotati dell’emergenza, ai flussi migratori e alla necessità di pace". Il neo presidente ha concluso il suo intervento ricordando la marcia dei sindaci toscani, quando "il 30 maggio 1992 circa 150 sindaci toscani, con la fascia tricolore, marciarono a Firenze per chiedere più autonomia".