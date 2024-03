"Ricorrenza poco pubblicizzata". Niente Capodanno per i ristoratori

Nonostante la città di Pisa sia pronta a festeggiare il suo ingresso nel 2025 tra le infiorate, le bandiere e i gonfaloni, la stessa aria di festa non si respira all’interno dei ristoranti. "Ho parlato con moltissimi ristoratori e nessuno di loro ha iniziative o menù particolari in programma per il Capodanno Pisano" commenta Daniela Petraglia, presidente di ConfRistoranti ConfCommercio Pisa, che suggerisce un maggiore coinvolgimento della categoria da lei rappresentata. "Dobbiamo lavorarci meglio sull’evento del Capodanno Pisano - continua la presidente - sarebbe opportuno che venisse strutturato in modo da trovare il coinvolgimento dei ristoratori. Purtroppo parlano i fatti: probabilmente non c’è un’attrazione abbastanza forte nei confronti del capodanno da parte della provincia di Pisa e l’evento non risulta interessante per le persone che vivono al di fuori della città. In questo modo non si guadagna il turismo di prossimità". Un problema che potrebbe essere risolto grazia a una migliore comunicazione dell’evento, che però, quest’anno, è stata carente. "Per il capodanno di quest’anno - dice la presidente di ConfRistoranti - è mancata un’adeguata comunicazione: a Confcommercio non sono arrivate promozioni o altro". Anche la data in cui cade il capodanno di quest’anno non aiuta, essendo il 25 marzo un lunedì, giorno in cui solitamente molti ristoranti sono chiusi a pranzo. La presidente Daniela Petraglia vuole però lanciare un messaggio propositivo per migliorare l’iniziativa in vista del prossimo anno.

"Dobbiamo ragionare tutti insieme per valorizzare ancora di più e con maggiore spinta l’evento del Capodanno Pisano che, a livello globale, è unico. Come Confcommercio ci riproponiamo per il prossimo anno di lavorare insieme in collaborazione con il Comune affinché l’evento venga caratterizzato all’interno di ogni ristorante pisano". La prosta concretamente si articola in due punti: "Una maggiore promozione dell’evento per i turisti e una rafforzamento di tutto il Capodanno. Secondo me - conclude Petraglia - anche solo queste semplici mosse potrebbero essere la spinta sufficiente per far nascere in molti ristoratori il desiderio di partecipare attivamente a questo tipo di evento tanto importante per la nostra città".

Mario Ferrari