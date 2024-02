Ricordando. Renato Bacconi Venerdì 16 febbraio si terrà un incontro alla Camera del Lavoro di Pisa per ricordare Renato Bacconi, ex segretario generale, con la proiezione di interviste sul lavoro tessile girate da lui stesso. La giornata sarà anche l'occasione per presentare progetti della Cgil per la storia del lavoro e iniziare la digitalizzazione degli archivi.