Riconoscimenti: una cerimonia per ricordare Eneo Mian, ‘padre’ della dermatologia pisana

Pisa, 17 maggio 2024 – Si è svolta presso l’Opera Primaziale “G. Toniolo” di Pisa, lunedì 13 maggio, la cerimonia di commemorazione del centenario di nascita del professor Eneo Mian, padre della Dermatologia pisana, fortemente voluta dal professor Marco Romanelli, attuale Direttore dell’Unità Operativa Dermatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, nonché del Master Nazionale di II livello in Medicina Termale.

In un contesto di altissimo profilo come quello dell’Opera Primaziale, la commemorazione si è svolta alla presenza di un centinaio di personalità del mondo universitario pisano, all’interno del quale la testimonianza di vita e di professione del professor Mian è ancora vivida nei ricordi di molti, tra racconti, immagini di repertorio e immagini più personali della vita del professore.

Il professor Romanelli, volendo raccogliere ed esprimere al meglio l’eredità culturale in dermatologia e idrologia medica lasciata dal professor Mian nel mondo accademico pisano, ha raccolto presenze importanti per restituire un racconto veritiero dell’esperienza straordinaria del professor Mian: hanno portato il proprio ricordo e contributo i professori Cervadoro e Barachini, suoi allievi e successori dagli anni ’70, il dottor Leonardo Arrighi, autore del libro “Eneo Umberto Mian – Una Vita per la Dermatologia”, pubblicato da ETS con prefazione del professor Romanelli stesso, ma anche il professor Taddei con il suo personale ricordo e il professor Gelmetti che ha chiuso la mattinata con la sua lettura sulla storia di Eneo Mian e molti altri. Presente e commosso anche il figlio del professore, Maurizio Mian, il quale ha ascoltato con riconoscenza i contributi e i racconti di tutti gli intervenuti su suo padre, commentando anche con aneddoti sull’uomo Mian, prima che sul luminare e cattedratico.

Uno degli interventi della cerimonia è stato portato dal professor Fausto Bonsignori, medico termale di fama nazionale, presidente dell’A.M.I.I.T.T.F. (associazione nazionale di idrologia medica) e attualmente Direttore Sanitario delle Terme di Petriolo, il quale ha lanciato un accorato appello al sostegno da parte del mondo universitario e civile presente alla cultura e alla medicina termale, così cara al professor Mian, sparita dai percorsi di specializzazione medico chirurgica nazionale, e di conseguenza vessata da molte difficoltà in ambito accademico e di ricerca scientifica.

A dicembre 2023 era stata data notizia dell’intitolazione al professor Mian del Master di II Livello in Medicina Termale, poiché egli è stato anche Direttore di specializzazione in Idrologia Medica, per due decenni portata – assieme alla dermatologia - alla ribalta scientifica internazionale grazie ai suoi lavori e alla fervente ricerca scientifica del suo reparto. Per questo motivo è stato assegnato ad aprile 2024 un premio intitolato al professor Mian (Premio Eneo Mian) dal direttore del Master Romanelli ad un medico che si è distinto nella medicina termale nazionale e internazionale, con quattro direzioni sanitarie termali di spicco alle spalle e una grande competenza medico scientifica in ambito di ricerca e sviluppo proprio per il settore termale, la professoressa Manela Scaramuzzino, attualmente Direttore Sanitario di Terme di Saturnia, Terme di Chianciano e Terme di Casciana, già Direttore Sanitario di Montecatini Terme. Il premio, consegnato da Maurizio Mian in persona, è stato istituito permanentemente con cadenza annuale per valorizzare proprio personalità mediche che si distinguano nella promozione della cultura termale e nella diffusione dei principi della medicina termale quale elemento da integrare in moltissimi percorsi terapeutici per la popolazione, essendo l’acqua termale una risorsa accessibile e di millenario utilizzo.