Riconfermata la Bandiera Arancione al Comune di Vicopisano, la consegna a Milano

Vicopisano (Pisa), 5 febbraio 2024 - Al Comune di Vicopisano è stata confermata dal Touring Club Italiano la Bandiera Arancione. La consegna al sindaco Matteo Ferrucci durante la Borsa Italiana del Turismo CONFERMA - Il Touring Club Italiano ha confermato la Bandiera Arancione per il Comune di Vicopisano, prestigioso riconoscimento che attesta l'eccellenza del territorio, Domenica 4 febbraio, in occasione della BIT-Borsa Italiana del Turismo, a Milano, il Sindaco Matteo Ferrucci e l'Assessora Fabiola Franchi hanno ritirato la Bandiera Arancione consegnata loro dal direttore generale del Touring Club, Giulio Lattanzi, e dalla responsabile dell'area certificazioni e programmi territoriali del Touring e coordinatrice dell'iniziativa Bandiere Arancioni, Isabella Andrighetti. SIMOBOLO - Si tratta di un simbolo, molto concreto, di cui possono fregiarsi i comuni che, secondo il Touring dimostrano qualità nell'accoglienza, attenzione all'ambiente, autenticità delle esperienze proposte, capacità di promuovere le proprie bellezze e tipicità, artistiche, artigianali, enogastronomiche ecc. e di saper trovare soluzioni innovative mantenendo vive, al contempo, le tradizioni locali. LA REAZIONE - "Siamo veramente molto felici per questa importante conferma - dicono il sindaco di Vicopisano Ferrucci e l'assessora Franchi - che non solo valorizzerà ulteriormente il nostro territorio, ma tutti i comuni che fanno parte della destinazione turistica Monte Pisano. Questo notevole risultato, ottenuto dall'8% dei comuni che ne fanno richiesta, si può ottenere solo con un costante spirito di squadra: operatori turistici, commerciali, associazioni, cittadinanza, Amministrazione Comunale, in una parola con un impegno della comunità - concludono il sindaco di Vicopisano Ferrucci e l'assessora Franchi -. Grazie al Touring Club, grazie all'Associazione dei Paesi Bandiera Arancione, grazie a tutte e a tutti, andiamo avanti, insieme, così". SCATTO UFFICIALE - Nella foto ufficiale il momento della consegna ufficiale al Sindaco della riconfermata Bandiera alla Bit, da parte del direttore generale del Touring Giulio Lattanzi e della coordinatrice dell'iniziativa Bandiere Arancioni, Isabella Andrighetti.