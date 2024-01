’Ricercatori fantastici’. Torna la serie

Torna “Ricercatori fantastici e dove trovarli”, la serie web in nove puntate, ideata dall’Area Terza Missione della Scuola Superiore Sant’Anna dedicata al mondo della ricerca scientifica e ai suoi protagonisti. La seconda stagione è in uscita in prima visione social dal tardo pomeriggio di giovedì 18 gennaio. I nove episodi della nuova serie sono stati girati all’interno di ambienti di “lavoro” della ricerca scientifica: laboratori, uffici, oliveti, “camere pulite” e altri spazi dando importanza non soltanto all’attività di ricerca, ma anche ai “luoghi della ricerca”. Tutti gli episodi saranno disponibili sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant’Anna, a partire dalle 20 di giovedì 18 gennaio.