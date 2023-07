Ricercatori comuni in fondo al mar "Il nostro contributo all’ambiente"

di Enrico Mattia Del Punta

Si chiama "Citizen Science", il concetto per cui un cittadino può essere, con l’adeguato addestramento, coinvolto attivamente nella ricerca scientifica. È una della attività promosse dall’associazione 7 perle Subacquea di Pisa. La scuola di immersioni è un centro certificato "Padi", una delle più grandi scuole didattiche di attività subacquea al mondo e opera a Firenze, Rosignano e Pisa, dove sta la sede centrale. Ma cosa significa essere un cittadino scienziato, ce lo spiega il presidente dell’associazione, nonché biologo marino, Ugo Nesti. "Il concetto di Citizen Science, è nato con l’obiettivo di formare cittadini comuni con l’intento di sensibilizzarli rispetto ai temi ambientali. Con il dovuto addestramento, infatti, siamo in grado di fornire una serie di strumenti a chi fa immersioni, affinché possano contribuire alla ricerca".

Ma non siete ricercatori?

"No, le università non hanno abbastanza fondi per poter avere sufficienti ricercatori sul campo. Così entrano in scena i cittadini scienziati, che grazie alla nostra formazione sono in grado, durante un’immersione, di contribuire alla raccolta dati e al monitoraggio ambientale".

Come funziona?

"Esistono delle piattaforme open source, riconosciute da molte università, dove chi ha l’abilitazione può inserire i dati di quello che osserva durante le immersioni subacquee. Banalmente, esistono delle lavagnette con foto degli organismi, e che vengono barrati quando osservati o quando non si sono visti in zone in cui tipicamente sono presenti. Ma esistono anche altre rivelazioni più tecniche. I ricercatori dell’università, poi, utilizzano ed elaborano i dati. Abbiamo tre corsi specifici, due per i subacquei e uno per le attività di snorkeling".

Quali sono le zone più "battute" dalla vostra scuola?

"Per vicinanza, la più popolare è Calafuria, ma anche l’isola d’Elba. Facciamo corsi in tutto l’arcipelago toscano, fino costa alla costa ligure. Organizziamo anche spedizioni in località più tropicali, a maggio siamo andati nel sud dell’Egitto, prossimo anno andremo in Giordania".

Che tipo di persone vengono a fare i vostri corsi?

"Con la fine della pandemia, si sono avvicinate tante persone, molti giovani under 30, che prima si vedevano poco. In generale è una platea eterogenea, ma sempre più numerosa. Sembra ci sia tanta voglia di stare all’aperto, a contatto con la natura. Sempre dopo il covid si sono avvicinate persone che hanno deciso di cambiare vita. Si presentano da noi per prendere i brevetti da professionisti e andare a lavorare in posti come le Maldive, il Mar Rosso, Madagascar o ai Caraibi. Una scelta che noi ben comprendiamo, perché si tratta davvero del lavoro più bello del mondo".