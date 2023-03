Ricerca per l’industria 5.0 Via al laboratorio ForeLab

Applicare processi di digitalizzazione avanzata a prodotti e servizi: resilienza, sostenibilità, sovranità tecnologica sono le parole chiave di un progetto che mette al centro l’uomo. Ha iniziato ufficialmente il suo percorso il progetto FoReLab, Future-Oriented Research Laboratory ad opera del dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa, finalizzato allo sviluppo di tecnologie abilitanti per l’industria 5.0. Nel convegno tenutosi ieri al Polo Piagge sono stati protagonisti i prodotti avanzati della ricerca, che lasciano intuire l’obiettivo di interazione possibile tra l’uomo e le macchine, come il braccio robotico che ha una struttura che cerca di replicare il braccio umano ed è stato pensato proprio per collaborare con le persone a stretto contatto, come ausilio dell’operatore, o i dispositivi indossabili smart per la rilevazione dei segnali corporei, una sorta di "ricettore delle emozioni", in un connubio quasi impossibile da concepire fino a qualche anno fa. "Il nostro dipartimento da cinque anni lavora fianco a fianco con l’industria, le imprese e la pubblica amministrazione inclusa la sanità- spiega Andrea Caiti, direttore del dipartimento di ingegneria dell’informazione - per l’applicazione dei processi di digitalizzazione avanzata in diversi campi. Oggi, con il finanziamento del Ministero vinto, vogliamo adeguare la ricerca alle novità degli ultimi anni: la tecnologia deve essere pensata per l’uomo, non viceversa". In apertura dell’incontro il rettore Riccardo Zucchi ha precisato che il dipartimento è uno dei sette dell’Ateneo ad essere stato finanziato tra i 180 dipartimenti di eccellenza nazionale per il periodo 2023-27: "il progetto FoRelab continua e sviluppa quanto fatto nel precedente quinquennio con la realizzazione del CrossLab e offre una risposta matura e avanzata alle esigenze di crescita, innovazione e sostenibilità delle imprese"."È necessario un cambiamento di paradigma culturale per mettere al centro dell’industria le persone e la sostenibilità ambientale- ha commentato Giovanni Stea, docente di informatica e coordinatore esecutivo del progetto- e richiede anche un ampliamento delle tecnologie abilitanti". In mattinata si è svolta anche la presentazione delle linee guida della Regione Toscana per i prossimi bandi regionali orientati alla ricerca e allo sviluppo industriale, con gli interventi di Leonardo Marras, assessore alle attività produttive e di Albino Caporale, direzione attività produttive della Regione, che ha confermato: "rinnoviamo il supporto ai centri di ricerca e ai poli tecnologici per la loro funzione strategica nello sviluppo economico".

Alessandra Alderigi