Ricerca e speranze: laboratori per studiare e combattere l’artrite

Sono sette milioni le persone in Italia che soffrono di artrite; la maggior parte di queste sono donne. Ecco allora che si guarda con forte speranza ai laboratori della Fondazione italiana per la ricerca sull’artrite (Fira) presso la Fondazione pisana per la scienza onlus (Fps). Grazie a questa collaborazione, apre un centro nazionale di supporto alla ricerca. La speranza e la fiducia sono proprie dei giovani ed è un giovane "cervello di rientro" che dopo 10 anni trascorsi da ricercatore ad Oxford, torna per lavorare a fianco di Fira e di Fps. Si chiama Matteo Vecellio (nella foto), 40 anni, coordinatore scientifico del centro ricerche Fira, e dice: "Questi progetti hanno un potenziale enorme: lo sforzo richiesto in termini di tempo, competenze e tecnologie può essere affrontato solo da pochi laboratori al mondo, e quello di Fps è tra questi". "Fps è aperta a ospitare e favorire lo svolgimento di attività di ricerca di alto livello - dice Fabio Beltram, presidente di Fps – ricerche con alto potenziale traslazionale". La "casa" di Fps è della Fondazione Pisa ed il presidente Stefano del Corso dichiara: "Siamo soddisfatti della collaborazione avviata dalla Fondazione Pisana per la Scienza, nostro ente di scopo attivo nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, con Fira finalizzata a sviluppare una linea di ricerca rivolta alle malattie reumatologiche".

Carlo Venturini