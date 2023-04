Riapre l’Orange Beach Dopo sequestro, nuovi investimenti

Riapre in modo completo l’Orange Beach. Dopo il sequestro delle strutture ricettive della spiaggia libera e attrezzata 2 di Tirrenia, avvenuto durante la stagione balneare 2021 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Pages – Pubblica assistenza Gestione Servizi s.r.l. in qualità di capofila dell’Ats Pages – Pa Pisa – Cooperativa l’Unione – rappresentata dall’amministratore delegato Marco Lo Cicero, "per la stagione balneare potrà tornare in attività". "Grazie alla preziosa collaborazione con le istituzioni pubbliche, con il parere favorevole della conferenza dei servizi, abbiamo potuto dare il via ai lavori di installazione delle nuove strutture ricettive della spiaggia, rispettando tutte le raccomandazioni avute dagli organi competenti. Abbiamo investito risorse per la realizzazione di due strutture in legno, completamente nuove. Abbiamo tutta l’intenzione di fare bene, ripartendo con il piede giusto certi di poter lasciare qualcosa di buono a tutta la comunità".