Riapertura del Curvino. Ok del vigili del fuoco. I lavori possono partire

L’ampliamento del "curvino" dell’Arena Garibaldi va in commissione prefettizia. CoOsì è sempre più vicino il via ai lavori per la porzione del settore di Curva Nord dell’Arena Garibaldi, con l’obiettivo di avere l’ampliamento di 500 posti per la sfida dell’1 aprile tra i nerazzurri e il Palermo. E’ quanto è emerso ieri da Palazzo Gambacorti, dopo il parere favorevole dato dai vigili del fuoco al progetto presentato dal Comune per il tanto agognato aumento della capienza. Il prossimo 5 marzo infatti si terrà la commissione prefettizia sull’argomento che anticiperà il via ai lavori. Per l’amministrazione comunale dunque non ci saranno intoppi rispetto al cronoprogramma, ma non sarà possibile salire con la capienza sopra i diecimila spettatori.

"Si va verso la riapertura del cosiddetto ’curvino’ chiuso nel 2016 - dichiara il vicesindaco Raffaele Latrofa -. Con i lavori programmati, si riacquisteranno 500 posti nel settore della Curva Nord, pur mantenendo la capienza totale dello stadio appena sotto i 10 mila spettatori, condizione necessaria per non rientrare in un quadro normativo più complesso".

Un problema noto da parte dell’amministrazione. "E’ stato infatti possibile mettere in campo solo adesso questa ipotesi - continua Latrofa -, dopo la rimodulazione dei posti di gradinata effettuata con i lavori di ripristino nel settore, lato curva sud, dei mesi scorsi". Non sarà infatti possibile nel medio termine aumentare la capienza oltre i 10 mila posti. La capienza, dopo i crolli e i ripristini dei calcinacci in gradinata, era nuovamente scesa sui 9400 posti, tagliando circa 500 posti dalla parte della gradinata che, con la soluzione ad orologio, confluisce in curva sud. Per l’amministrazione un ulteriore aumento della capienza sopra i 10 mila posti costringerebbe a una serie di manovre burocratiche e spese sopra soglia, ragion per cui questo tema potrebbe rimanere utopico almeno fino alla cessione dell’impianto al Pisa Sporting Club, dato che Comune e società nerazzurra dovranno affrontare il tema della scadenza della convenzione ponte dell’Arena, prevista per luglio 2025.

Intanto "la soluzione individuata dal Comune è un progetto che prevede di effettuare rinforzi strutturali in acciaio - prosegue Latrofa -, sotto "il curvino" con lavori da 92 mila euro che comprendono anche opere elettriche ed edili complementari e la posa dei nuovi seggiolini nella parte oggi sprovvista. Il calendario è a stretto giro di posta. Il 28 febbraio è arrivato al Comune di Pisa il documento del comando dei vigili del fuoco che esprimeva "parere favorevole all’attuazione di quanto proposto in progetto, a condizione che i lavori/adeguamenti previsti siano eseguiti in conformità a quanto complessivamente illustrato nella documentazione tecnica". Poi la commissione prefettizia prevista per il 5 marzo (per la quale aveva fatto domanda il Comune il 7 febbraio scorso), quindi la procedura per l’affidamento dei lavori strutturali. Una volta terminati i lavori e prima della riapertura di quella parte della Curva Nord, sarà ovviamente necessario un parere finale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in seguito a un ulteriore sopralluogo.