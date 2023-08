Riaperta SS Aurelia a Coltano, conclusi lavori di messa in sicurezza

Riaperta al traffico la strada statale Aurelia, in località Coltano, dove era stato creato un temporaneo bypass su viabilità alternativa in seguito a un incidente avvenuto lo scorso 27 luglio quando un mezzo pesante ha urtato l’arcata dei un sovrappasso provocando il cedimento strutturale di alcuni detriti. Lo ha reso noto l’Anas precisando che si sono "conclusi gli interventi di messa in sicurezza del sovrappasso" e che la società "sta procedendo alla progettazione dei lavori di ricostruzione del nuovo impalcato".In particolare il mezzo pesante ne che trasportava un mezzo agricolo fuori sagoma nel pomeriggio del 27 luglio urtò la parte inferiore dell’impalcato provocando il crollo di alcuni detriti che solo per una circostanza fortuita non causarono danni agli altri veicoli in transito. Per consentire i lavori di messa in sicurezza era stata creata una deviazione obbligatoria su strade provinciali.