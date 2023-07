Rete elettrica Gli interventi Sei ore senza luce

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, domani effettuerà un importante intervento di restyling degli impianti in piazza Vivinani a Marina di Pisa. A partire dalle 9 con conclusione nel pomeriggio l’area “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo di utenze comprese tra piazza Viviani e le limitrofe via Maiorca, via Crosio, via Curzolari, via della Sirenetta, via Corsani, via Daiberto, via Ciurini, piazza delle Baleari, via Barbolani, via Mander, piazza Maria Ausiliatrice (pochi civici per ogni via). E’ raccomandato di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.