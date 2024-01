Restyling via dei Mille: "Noi residenti trattati come specie da estirpare. Ecco le nostre proposte"

"Bene i lavori, ma i residenti sono ormai considerati una specie in via d’estinzione". A dirlo è il comitato dei residenti di Santa Maria, che con lettera indirizzata al sindaco Michele Conti e al vicesindaco, Raffaele Latrofa, interviene sugli imminenti (partiranno domani) lavori di riqualificazione in via dei Mille. Nella missiva, il comitato formula alcune proposte e chiesto chiarimenti. In primis sulla comunicazione tempestiva, a detta dei residenti non è stata delle migliori: "Pur riconoscendo l’importanza degli interventi che attendevamo da un decennio e che ci auguriamo portino al miglioramento della qualità della vita – scrivono -, la comunicazione è avvenuta da parte dell’amministrazione comunale con un preavviso temporale molto ristretto, che non ha consentito una corretta comprensione dei drastici cambiamenti di viabilità che si renderanno necessari per alcuni mesi". Tra le proposte del comitato, la miglioria della cartellonistica, con mappe da rendere disponibili anche su app, e presidio fisso della polizia municipale nei primi giorni del cantiere "per dare indicazioni necessarie sulle rotte di transito e per mediare eventuali contrasti verbali tra gli sprovveduti utenti". Nella comunicazione data, si chiede il comitato dei residenti "non è specificato se rimane in funzione la linea dell’autobus urbano (l’unica esistente), né si comprendono gli itinerari dei camion per la raccolta differenziatai e se resterà in vigore e dove, il servizio. Infine, non è definito come avverrà l’accesso e la sosta dei numerosi mezzi per le consegne". Ma conclude il comitato: "Gli abitanti del centro storico sono spesso visti come fastidiosi disturbatori delle attività economiche e considerati solo come superstiti di una specie che molti si augurano giunga ad estinzione così da poter occupare tutti gli spazi. In realtà con la loro eroica resistenza sul territorio, sono il baluardo della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città, che non può diventare una città fantasma o un centro turistico permanente".

E.M.D.P.