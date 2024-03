"Rehulych in Italia da 20 anni. Era rientrata a Vico da pochi giorni"

Nadya Rehulych, originaria dell’Ucraina, era in Italia da 20 anni. E lavorava in modo regolare da un anno per la famiglia Ciardelli. Lascia in patria il marito e la figlia che sta arrivando sul nostro territorio. Un lutto che ha colpito l’intera comunità ucraina a Pisa, come afferma Igor Chernai, che si è messo in contatto, tramite una conoscente, con la sua famiglia.

"Fin dai primi momenti il sindaco Matteo Ferrucci e l’assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini, sono stati in contatto con forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorritori, ai quali va il ringraziamento da parte dell’Amministrazione per la prontezza dell’intervento e per l’umanità dimostrata", si legge in una nota comunale.

Il sindaco Ferrucci esprime "anche pubblicamente, oltre ad averlo fatto personalmente, a nome dell’Amministrazione, il più grande cordoglio per questo grave lutto, viste soprattutto le drammatiche circostanze in cui si è consumato, e una intensa vicinanza alle famiglie delle vittime".

I funerali della signora Ciardelli si terranno domani alle 15, nella Chiesa di San Giovanni alla Vena. Mentre le esequie della signora Rehulych saranno probabilmente in Ucraina dopo la cremazione. I suoi parenti stanno organizzando il rimpatrio una volta avvenuta la cremazione.