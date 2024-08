Regioni d'Europa riparte: a Tirrenia torna il cibo e l'artigianato migliore

Tirrenia, 29 agosto 2024 - “Regioni d'Europa”, la più grande mostra-mercato d'Europa ritorna a Tirrenia con una tre giorni internazionale dedicata al miglior cibo europeo e all'artigianato più ricercato. Si svolgerà da venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre la manifestazione internazionale che dopo il successo delle prime due edizioni torna sul Litorale Pisano a Tirrenia in Piazza dei Fiori e Via dei Fiori, tutti i giorni dalle 9 fino a mezzanotte. Un'iniziativa organizzata da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa, un vero e proprio viaggio all'insegna dell'esplorazione culinaria e della scoperta artigianale. Dall'abbigliamento all'arredamento, dal buon cibo della cucina europea, alle birre artigianali e vini locali, fino ai particolati tè e infusi pregiati, gioielli, tessuti e prodotti per la casa di alta qualità. “Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti di avere sul nostro territorio per il terzo anno consecutivo Regioni d'Europa, la grande mostra mercato nazionale ed internazionale” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “La conferma della tappa di Tirrenia testimonia la qualità dell'accoglienza del nostro territorio e la rilevanza del tessuto associativo che rappresentiamo. L'obiettivo era quello di rendere questo mercato un appuntamento annuale per il litorale pisano e possiamo dire di esserci riusciti". “Siamo felici di tornare a Tirrenia dopo il successo delle prime due edizioni. Teniamo molto a questo appuntamento, non solo per l'entusiasmo e l'ospitalità dimostrati fin dall'inizio, ma in particolare perché Tirrenia rappresenta, dopo la pausa estiva, la ripartenza di Regioni d'Europa, che conta 27 tappe in tutta Italia. Desidero ringraziare tutti i cittadini, turisti e visitatori che sono venuti a trovarci e li aspettiamo per questo nuovo evento, dove ci aspettiamo una partecipazione ancor più numerosa” le parole del presidente Fiva Confcommercio Giacomo Errico. “Torna un evento di grande spessore nella nostra bellissima Tirrenia e per questo non possiamo che esprimere grande soddisfazione” – aggiunge Franco Palermo, presidente Fiva Confcommercio Pisa: “Regioni d'Europa è un format che funziona in tutta Italia, conosciuto per la qualità dei banchi e per il servizio offerto ad avventori e clienti. Un bellissimo appuntamento per tutti, aperto anche ad operatori del nostro territorio. Ci sono tutte le premesse per vivere un fine settimana all'insegna del gusto e dello shopping”.