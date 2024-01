Reddito di cittadinanza: "Preso illecitamente da 45 pisani nel biennio. Truffa da 300mila euro"

Controlli sul reddito di cittadinanza: sono arrivate da tempo in Tribunale le denunce sulle verifiche pregresse. In questi mesi sono stati i militari del comando provinciale della guardia di Finanza di Pisa a procedere: 45 le persone deferite. Un’indagine che rientra nell’ambito delle attività per il controllo della spesa pubblica nazionale. I baschi verdi hanno scoperto e denunciato all’Autorità giudiziaria 45 persone che nel biennio 2022/2023 "hanno irregolarmente percepito il reddito di cittadinanza", ha ricostruito la gdf per un costo complessivo per lo Stato di 309.728 euro. Al setaccio numerose domande di accesso al reddito di cittadinanza. Dagli accertamenti e approfondimenti fatti incrociando più dati, i finanzieri hanno rilevato "omissioni" nella dichiarazione di dati anagrafici e reddituali rilevanti per avere la misura economica, ma anche il mancato requisito della residenza in Italia e il nascondere i redditi dei familiari conviventi. I militari del gruppo Pisa hanno analizzato le Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) che devono essere presentate per ottenere il beneficio, controllando tutti i dati inserti. In altri casi, l’accertamento sul reddito di cittadinanza è stato avviato dopo "anomalie" riscontrate nell’ambito di controlli fiscali e amministrativi in genere. Qualche esempio? Dopo che sono stati individuati lavoratori “in nero”, in bar, ristoranti o nell’edilizia, e che avevano anche il beneficio. In altri, ad aver percepito il reddito di cittadinanza sono state persone extra comunitarie che sarebbero giunte da poco tempo in Italia, anche se è necessaria la residenza da almeno 10 anni. Un punto molto dibattuto una volta che le segnalazioni arrivano nelle aule del Palazzo di giustizia. Nel 2022 una donna è stata assolta a Pisa, anche se risultava residente da soli 6 anni, ma era stata precedentemente censita dal Comune. Il legale aveva prodotto una circolare (la n. 13 del 19 febbraio 2020) in cui si dice che i Comuni hanno l’obbligo di iscrivere come residenti i senza fissa dimora che hanno un domicilio o che risultano dimoranti.

E ancora. Un uomo era stato destinatario di misura cautelare, motivo di esclusione, mentre un altro aveva acquistato nei giorni precedenti alla presentazione della domanda del beneficio un’auto nuova, altro motivo di esclusione. Tutti sono stati denunciati così come previsto dall’art. 7 del Decreto Legge nr. 4/2019, per aver fornito dichiarazioni false e omesso informazioni dovute in sede di richiesta del reddito.

Oltre alla denuncia alla Procura, i percettori sono stati segnalati all’Inps per la revoca del contributo e per il recupero delle somme già erogate. Un’indagine che - sottolinea la finanza - è in fase preliminare. L’obiettivo è "il contrasto alle frodi nei settori previdenziale e assistenziale per garantire l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione, evitando il dispendio di risorse a beneficio di soggetti non aventi diritto e prevenendo le iniquità che l’indebito accesso a soggetti privi dei necessari requisiti potrebbe generare minando la coesione sociale e a danno delle casse dello Stato".

A. C.