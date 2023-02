Red Spider Lily Crew al Nerd Show

Primo posto al contest nazionale di Bologna. E adesso l’attesa è tutta per la finale di Milano. Il nome del gruppo nato e cresciuto sotto la Torre? Red Spider Lily Crew. Quindici membri, per lo più ragazze – studentesse o giovani lavoratrici – con età dai 19 ai 22 anni, tutti con la passione per le coreografie e la musica Korean Pop. La crew pisana è appena tornata trionfante dalla sesta tappa della gara nazionale "K-Contest: All Stars" dove ha conquistato tutti con un’esibizione ad alta dose di energia. Questi i componenti della crew che ha il proprio canale Youtube (dove hanno esordito con una cover su un brano delle Blackpink dal titolo How you like that): Giulia Frassi (Pisa), Eleonora Tredicucci (Pisa), Elettra Amori (Pisa), Alessandro Miranda De Paula (Pisa), Andrea Carola Gamba (Cecina), Martina Frassi (Pisa), Elisabetta Mazzotti (Pisa), Sara Orsetti (Pisa), Anna Lombardi (Pisa), Maurizio Valtriani (Pisa), Serena Mosti (Pisa), Chiara Bartali (Siena), Chiara Bucarelli (Pisa), Eleonora Zanello (Livorno), Annalisa Cavagnaro (Pisa). In particolare, sul palco del contest si sono esibiti: Giulia Frassi (nome di battaglia Yuri), Alessandro Miranda De Paula (Minho), Elettra Amori (Moon, nel ruolo di ‘capitano’ e coreografa), Eleonora Tredicucci (Nora) e Andrea Carola Gamba (Yerin). Sempre al loro fianco, in ogni raduno, trasferta, sfida e allenamento, la ‘pr’ Martina Frassi. La vittoria scattata all’interno del "Nerd Show" di Bologna ha concesso alla crew pisana l’accesso alla tappa italiana del contest mondiale indetto dalla KBS. Un fenomeno sbanca-record con al centro band come Bts e Blackpink, Red Velvet e Txt, idoli dei giovanissimi. L’esibizione dei Red Spider Lily Crew è iniziata con una intro a partire da "Get Low" di Dillon Francis e DJ Snake, remix di W&W, per poi ballare sulle note di "Zoo" degli Nct ft. Giselle delle Aespa. E gli applausi non sono mancati. "Abbiamo iniziato qualche anno fa, provando nel garage di Eleonora Tredicucci – racconta Martina Frassi – arredando lo spazio con piccoli specchi. Adesso proviamo all’aperto in giro per Pisa e, quando possiamo, in una stanza di un centro multiculturale che prenotiamo in vista di esibizioni. In questo momento stiamo preparando la nuova coreografia che porteremo alla finale di Milano".

Francesca Bianchi