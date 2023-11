Vecchiano (Pisa), 27 novembre 2023 - Recupero ambientale della ex Cava di San Frediano: presentato al Comitato Asbuc il progetto di riduzione del rischio. A breve una assemblea pubblica e un Consiglio Comunale per illustrare il documento alla cittadinanza e a tutte le istituzioni. Si è svolta nella serata di giovedì 23 novembre nella Sala Consiliare di Vecchiano l'Assemblea pubblica del Comitato Usi Civici di Vecchiano Nodica Avane e Filettole che ha approvato, tra le altre cose, il bilancio 2022. Presente anche l'Amministrazione Comunale di Vecchiano. 'Nel corso dell'incontro è stato anche evidenziato pubblicamente che nei giorni scorsi, in Comune, abbiamo presentato al Comitato il progetto per la riduzione del rischio della ex cava di San Frediano, per un importo complessivo di euro 700.000,00 inclusa IVA, che fa parte dell' atto transattivo che ha risolto il pluriennale contenzioso tra il vecchio Comitato Asbuc e il Comune di Vecchiano' spiegano il Sindaco Massimiliano Angori e l'Assessora agli Usi Civici Mina Canarini. "Già nei mesi scorsi, inoltre, si sono svolte le prime verifiche e i primi carotaggi sul fronte cava. I lavori effettivi inerenti il progetto sono previsti in partenza nella primavera inoltrata del 2024", aggiungono Angori e Canarini. "Entra dunque sempre più nel vivo il percorso di recupero ambientale della ex cava di San Frediano, che portiamo avanti di concerto con l'Amministrazione Comunale di Vecchiano" afferma Paolo Burba Presidente del Comitato Asbuc di Vecchiano Nodica Avane e Filettole. "E in accordo con la stessa Amministrazione Comunale, il progetto sarà oggetto di una azione partecipativa, elemento che contraddistingue fortemente il nostro Comitato fin dal suo insediamento. Sarà infatti organizzata una assemblea pubblica, in cui il progetto di riduzione del rischio sarà illustrato dai tecnici a tutta la cittadinanza. E a seguire, si svolgerà un Consiglio Comunale in seduta pubblica che determinerà la definitiva validazione del progetto stesso, anche dal punto di vista strettamente istituzionale", conclude Burba.

M.B.