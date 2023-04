"Realizzare all’ex Santa Chiara una cittadella congressuale"

"Realizzare presso l’ex ospedale Santa Chiara una cittadella congressuale è una nostra idea da oltre dieci anni, ma ora diventa una prospettiva reale per Pisa, la Toscana e tutta l’Italia centrale". Lo afferma Giulia Gambini candidate alle amministrative con Fratelli d’Italia e capogruppo consiliare uscente, intervenendo dopo il dibattito pubblico tra alcuni candidati a sindaco promosso dall’università di Pisa e nel corso della quale il sindaco Michele Conti ha rilanciato questa volontà condivisa da tutto il centrodestra. "Ma per riuscirci - aggiunge Gambini, capogruppo consiliare uscente di Fdi - tutte le istituzioni, Regione in primis, devono fare la loro parte. Grazie al nuovo piano strutturale che abbiamo approvato, che prevede la realizzazione, nell’area del Santa Chiara, di un polo congressuale Pisa può concretamente ambire a diventare la capitale europea dei congressi. Ma sia chiaro che serve un lavoro sinergico da parte di tutti i soggetti coinvolti. L’area dell’ex Santa Chiara può avere una possibilità di sviluppo solo se vi è un forte intervento pubblico, che faccia da volano e traino anche agli interventi privati e per questo abbiamo lanciato da tempo un appello alla Regione per capire se crede in questa operazione: è disponibile a investire risorse per creare il polo congressuale della Toscana?". Secondo Gambini, quella "del Santa Chiara è la partita urbanistica più importante per i prossimi anni: permetterà di recuperare e riqualificare una delle aree di maggiore pregio storico della città, a ridosso dell’area monumentale di piazza dei Miracoli, e consentirebbe lo sviluppo di un settore turistico che a Pisa manca, quello congressuale, con ricadute positive sul tessuto economico cittadino, oltre a sostenere lo sviluppo delle eccellenze pisane del sapere".