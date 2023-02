Re Carnevale torna alla grande e impazza dalla piana al Lungomonte

Tutti in festa nel fine settimana per il clou del periodo dedicato al Carnevale: nell’ultimo week end dell’appuntamento più scanzonato dell’anno si moltiplicano gli eventi nel territorio pisano, e in alcuni casi, proseguono fino al martedì grasso e oltre. Cascina, nel corso centrale oggi a partire dalle 15 sfilata di maschere, street food e divertimento con i gonfiabili, un appuntamento realizzato grazie ai commercianti del centro storico e alla "Mobilart yacht foniture", l’azienda che ha recentemente ampliato la sua sede di Navacchio. L’animazione per grandi e piccoli e l’atmosfera di festa si replicheranno domani pomeriggio. A San Giuliano Terme presso il Parco della Pace a Pontasserchio a partire dalle 14 si festeggia il "Carnevale dei ragazzi", l’ultima di tre domeniche dedicate a carri allegorici e Trenino delle Meraviglie: l’evento, che ha il patrocinio del Comune di San Giuliano, prevede anche il concorso "La maschera più bella", riservato ai più piccoli, e musica con gruppi folkloristici e dj set. Nel comune di Vicopisano tante le iniziative per celebrare la festa: appuntamenti di tematiche diverse, tra i quali anche la solidarietà, che si snoderanno nel week end ma anche nella giornata di martedì:dopo la cena di Carnevale organizzata dal Comitato Castellare e dalla Parrocchia nella...