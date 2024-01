Re Carnevale scalda i motori

Da domani torna il Carnevale di Vicopisano, festa gratuita per bambini e famiglie, con carri, trenino, musica e frati, nel cuore del borgo. Primo corso mascherato , in Piazza Cavalca, dalle 14.30. E poi a seguire, stessa location, gli altri pomeriggi divertenti e spensierati, con musica, i ‘mitici’ frati del Comitato organizzatore e altre delizie, carri, balli, trenino e animazioni, saranno il 28 gennaio e il 4, il 13 e il 18 febbraio. Sarà festa per tutti, con tante sorprese da parte degli organizzatori che ogni anno preparano eventi sempre più belli e gioiosi. "Non possiamo che ringraziarli di nuovo – dicono il sindaco Matteo Ferrucci e l’assessora Fabiola Franchi – per il grande impegno, la passione e il lavoro che ci mettono sempre per regalare allegria e momenti di gioco e svago".

Ma scalda i motori anche il Carnevale di Calci, che stasera alla Casa del Popolo di Campo (frazione di San Giuliano Terme) organizza la prima cena di autofinanziamento per rimettere in piedi una tradizione tanto attesa da grandi e piccini. Organizza il Comitato Carnevale Calcesano che raccoglie le prenotazioni al 347 635 4369. Dopo cena serata danzante. A questo primo appuntamento seguirà quello – sempre di autofinanziamento del Comitato Carnevale Calci in collaborazione con il Circolo “La Pieve” - Aps ,serata scoppiettante all’ insegna della musica balcanica con l’ensamble dei BAlkantir.