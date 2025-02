Raro esemplare di sciabica minore trovato ferito a Pisa

Ritrovato a Pisa, curato a Livorno e rilasciato a Massaciuccoli (Lucca). È il percorso tutto toscano di una rarissima e giovane Sciabica minore (Paragallinula angulata), per la prima volta avvistata in Italia. "È un caso eccezionale e siamo orgogliosi di aver contribuito alla sua riabilitazione", dichiara Nicola Maggi, responsabile del Cruma di Livorno. L’esemplare "è stato rinvenuto il 2 gennaio a Pisa, in un’area urbanizzata alle porte della città, presentava sintomi neurologici e difficoltà motorie, probabilmente per un trauma da impatto. Dopo un periodo di cure al Centro recupero uccelli marini e acquatici della Lipu di Livorno, grazie al lavoro di volontari e veterinari, l’animale è stato riabilitato e rilasciato all’interno della Riserva naturale del Chiarone - Oasi Lipu Massaciuccoli, in provincia di Lucca". Se confermata "dalla Commissione ornitologica italiana (Coi), questa potrebbe essere la prima segnalazione ufficiale per l’Italia di questa specie sub-sahariana".