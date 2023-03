Rapinatori arrestati nel parcheggio

CASCINA

Due rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri. Erano ricercati dopo aver commesso una rapina il 24 febbraio in un negozio di ferramenta a Poggibonsi, in provincia di Siena, dove i due erano al lavoro con il furgone della ditta di cui sono dipendenti. Sono stati bloccati mercoledì notte mentre erano fermi in un parcheggio di San Frediano. Entrambi sono residenti a Cascina e uno era ricercato dai carabinieri della compagnia di Pontedera perché aveva messo a segno tempo addietro furti nel riminese. Durante gli arresti di mercoledì notte nel parcheggio di San Frediano i carabinieri hanno anche recuperato la refurtiva sottratta nella rapina alla ferramenta di Poggibonsi.