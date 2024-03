Rapinatore solitario in banca. Dipendenti minacciati con il coltello

E’ entrato da solo all’apertura della banca. "Era travisato", ha raccontato il personale. Rapina alla Cassa di Risparmio di Volterra a Pisanova che ieri mattina è rimasta chiusa in parte. I clienti sono stati avvisati da un cartello e dagli impiegati. Un colpo da oltre 7mila euro, secondo le prime stime, ma si sta ancora calcolando la cifra precisa. E’ successo velocemente. L’uomo è entrato. "Aveva il cappuccio e un paio di grandi occhiali da sole", hanno raccontato i testimoni. Il volto, insomma, era coperto almeno in parte. "Aveva un coltello" e con quello ha minacciato il personale che era presente che ha consegnato il denaro disponibile. Quindi, è uscito ed è scappato. Non è chiaro se avesse qualcuno all’esterno e se sia fuggito a bordo di un mezzo.

Il personale ha contattato le forze dell’ordine. E i carabinieri sono arrivati per un sopralluogo, mentre cominciava il via via dei cittadini internti a fare la spesa nel centro commerciale attiguo. L’individuo ha agito presto, proprio per evitare il più possibile la clientela e quindi intralci. "Era di media statura e parlava italiano". Nessuna cadenza particolare individuata. Difficile dare altri particolari visto che il viso era nascosto in gran parte dalla felpa indossata che terminava in un cappuccio.

"Ero venuta qui stamani – racconta una donna verso l’ora di pranzo – e sono tornata indietro perché ho visto il cartello e mi hanno avvisata che c’era stata una rapina". Un altro signore è entrato nei minuti in cui siamo rimasti lì, ma dalla porta laterale, l’altra è rimasta chiusa peressere aperta solo su richiesta.

Sul posto, i militari hanno raccolto le prime dichiarazioni dei presenti. Nell’istituto ci sono le telecamere le cui immagini saranno passate al setaccio per avere altri particolari, come l’orario preciso per poi poter confrontare quei frame con altri di altri circuiti vicini di videosorveglianza. Che percorso ha fatto il rapinatore? Era solo? E con quale mezzo è arrivato, dove si è diretto quando è uscito?

Le indagini. Si cerca tra chi ha precedenti specifici passando al setaccio le fotografie che sono già nel database. L’uomo sembrava italiano e aveva una statura media, elementi su cui gli investigatori stanno lavorando.

Si pensa a un gesto di qualcuno che ha agito da solo e in modo non del tutto organizzato.

Antonia Casini