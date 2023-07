Rapinati in piazza a Marina Giovanissimi minacciati e derubati Si cercano due minorenni stranieri

"Fuori i soldi o sono guai seri". Hanno pronunciato una frase del genere, non sono poi così importanti le parole emesse dai delinquenti. Quel che conta è l’azione e poi la successiva reazione. L’azione ha nome ben preciso che riconduce al codice penale: rapina. La reazione è intuibile: i due ragazzini vittime del sopruso hanno – giustamente – consegnato i pochi soldi che avevano nel portafoglio per evitare conseguenze.

Il fatto è avvenuto nella notte fra sabato e domenica in una piazza di Marina. Le vittime sono due giovanissimi di età compresa fra i 12 e i 13 anni. I giovani si trovavano serenamente a passeggio quando – appena passata mezzanotte e mezzo – sono stati avvicinati da due giovanotti stranieri più "anziani". Per la precisione una coppia di nordafricani fra i 17 e i 18 anni che non sono andati tanto per il sottile. Disarmati, ma non per questo meno pericolosi, hanno minacciato le vittime (italiane) e si sono fatti consegnare gli spiccioli. Non si è consumata nessuna violenza fisica. Ma ovviamente resta l’enorme spavento e il grave fatto. I due rapinati hanno quindi subito chiamato la polizia che è giunta sul posto e ha avviato le indagini. Raccolte le testimonianze, saranno vagliate anche le telecamere in zona. Al momento, però, i due rapinatori non sono stati individuati.

Purtroppo non si tratta del primo episodio del genere a Marina, in questa calda estate. Già altre occasioni – confermano le forze dell’ordine – sono avvenute rapine con lo stesso modus operandi ai danni di giovanissimi.

Saverio Bargagna