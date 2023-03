Rapina in farmacia Preso in centro a Pisa

Arrestato in trasferta a Pisa sospettato di rapina. Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i carabinieri del Comando provinciale labronico hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo, classe ‘69, con precedenti specifici, gravemente indiziato di essere l’autore della rapina alla farmacia Pellini, in via Grande, avvenuta il 21 febbraio. Quel giorno un uomo è entrato all’interno della farmacia con il volto travisato da un passamontagna e, dopo aver violentemente malmenato le due farmaciste presenti, si è fatto consegnare 2.500 euro contenuti nella cassa.

Le immediate indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno sono partite dalle dichiarazioni delle vittime, le cui accurate descrizioni hanno permesso di indirizzare l’attività investigativa, suffragata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della farmacia e di quelle di impianti pubblici e privati presenti in zona, la cui analisi ha permesso di ricostruire tutte le fasi del reato e i movimenti del presunto autore anche prima e dopo il fatto. Il pm ha richiesto ed ottenuto l’emissione del provvedimento restrittivo la cui esecuzione è stata ostacolata dal fatto che il destinatario risultasse di fatto senza fissa dimora. I militari della Compagnia di Livorno hanno individuato il 54enne nel centro di Pisa e lo hanno arrestato in collaborazione con i colleghi della locale Compagnia. E’ stato portato al Don Bosco.