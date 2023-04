Ragazzi fumano sull’autobus Sos dell’autista

L’autista ha fermato il pullman e chiamato i carabinieri. I ragazzi, si apprende, secondo quanto ha riferito l’autista Sequi che svolge il servizio per Autolinee Toscane, stavano fumando e facendo confuzione a bordo del mezzo che da Pontedera, zona Villaggio scolastico, effettuava la corsa di ritorno verso Santa Maria a Monte -Staffoli. Il fatto è accaduto giovedì alle 13,20 quando il conducente – come conferma Autolinee Toscane – dopo la concessionaria Collitorti ha deciso di fermarsi e chiama i militari. Non è la prima volta che su questa tratta ci sono problemi per alcuni comportamenti a bordo. L’episodio è finito anche sui social con alcune lamentale dei genitori relative al fatto che i ragazzi hanno proseguito a piedi.