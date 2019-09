Pisa, 1 settembre 2019 - I vigili del fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti alle ore 1.45 circa con l'ausilio della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) a Pisa, Lungarno Mediceo nei pressi di Piazza Garibaldi, per soccorso a persone. Per cause in corso di accertamento due ragazze di origine americana sono cadute dalla spalletta del fiume Arno finendo sulla massicciata sottostante a circa 7 metri. Il personale dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 è sceso utilizzando tecniche SAF e dopo averne verificate le condizioni, le ragazze sono state stabilizzate e recuperate .L'intervento è terminato intorno alle ore 3.30.

