Raffica di furti al Duomo Denunciate due donne

di Ilaria Vallerini

Ancora una volta Piazza dei Miracoli. Non c’è fine all’escalation di furti che sta diventando sempre più serrata man a mano che ci si avvicina al 15 di agosto. Nel pomeriggio di venerdì la Squadra Volanti, nel corso del pattugliamento delle vie adiacenti la piazza dei Miracoli al fine di prevenire reati ai danni dei turisti, come borseggi e furti nella auto in sosta, transitando in via Bonanno Pisano ha notato la presenza di due ragazze rom che cercavano di eludere il controllo, allontanandosi in tutta fretta e mischiandosi tra i turisti in transito. I poliziotti hanno simulato di disinteressarsene, per poi bloccarle in sicurezza in via Giunta Pisano, dove le due giovani, una 30enne e una 20enne residenti nel campo nomadi di Roma, sono state identificate ed entrambe con svariati precedenti contro il patrimonio a loro carico. Le donne sono state accompagnate in Questura dove si è proceduto alla denuncia alla Procura della Repubblica perché sono risultate inottemperanti alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa, emesso nei loro confronti lo scorso 2 maggio per un periodo di tre anni.

Nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, l’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura ha denunciato un 41enne fiorentino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L’ uomo, che stava trasitando in viale Bonaini intorno alle 1.30 di notte, alla vista della pattuglia della Polizia di Stato ha accelerato il passo, ma l’occhio attento degli agenti ha notato il repentino cambio di passo. L’uomo è stato fermato ed identificato, al che i poliziotti hanno avvertito il forte odore caratteristico di marijuana provenire dallo zaino del soggetto. Sottoposto a perquisizione personale, all’interno dello zaino hanno rivenuto una busta in nylon contenente marijuana per un peso di circa 40 gr e un pezzo di hashish di quasi 20 grammi. La sostanza è stata posta in sequestro e l’uomo è stato accompagnato in questura per procedere con la denuncia. Visti i precedenti e l’ assenza di validi motivi per stazionare in città, è stata effettuata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio verso il luogo di residenza e del

divieto di ritorno a Pisa, pena una ulteriore denuncia in caso di violazione.