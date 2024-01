Raccolta rifiuti, tre assemblee

Tre incontri pubblici con gli operatori commerciali per migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e incrementare il decoro del centro storico. Sono gli appuntamenti fissati dal Comune nell’ambito di un più ampio percorso di confronto e condivisione intrapreso con Confcommercio, Confesercenti e Cna per arrivare a una migliore gestione del servizio, incrementando a raccolta differenziata e contrastando il degrado urbano.

Le tre assemblee si svolgeranno nella sala Regia di Palazzo Gambacorti, dalle 10.30 alle 12.30 il 18 gennaio (con gli operatori della zona Vettovaglie), 23 gennaio (con gli operatori di Mezzogiorno) e il 25 gennaio (con le attività di Tramontana) e vi parteciperanno i tecnici dell’ufficio Ambiente e di Geofor. Durante gli incontri saranno illustrati i servizi dedicati alle utenze non domestiche e verranno recepite eventuali criticità e suggerimenti da parte degli operatori commerciali. "Intendiamo avviare - ha detto l’assessore all’Ambiente, Giulia Gambini - un programma di informazione e confronto con tutti i soggetti coinvolti nell’ambito dei rifiuti, mettendo insieme gli utenti, in questo caso le utenze non domestiche, il Comune e Geofor, per superare criticità e problematiche connesse al servizio di raccolta dei rifiuti e arrivare, attraverso la condivisione, a un reale miglioramento del servizio, in un’ottica di tutela ambientale e di maggiore decoro in centro storico".

Secondo Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio, "il filo diretto con gli imprenditori rappresenta una proficua occasione di informazione e leale confronto con l’obiettivo di lavorare tutti meglio e rendere il servizio più efficace e aderente alle esigenze delle imprese". Soddisfatti anche il presidente di Confesercenti, Fabrizio Di Sabatino e il responsabile provinciale, Claudio Del Sarto: "Siamo lieti di collaborare per l’organizzazione di questi tre importanti appuntamenti affinché anche le attività commerciali siano informate sul corretto conferimento dei rifiuti".

Infine, secondo la Cna, "era necessario adeguare modalità di raccolta e conferimento rifiuti e per questo ci siamo messi subito a disposizione dell’assessorato all’ambiente partecipando ai tavoli di concertazione sia per dare il nostro contributo ma anche per sensibilizzare gli operatori economici sulle novità che saranno introdotte".