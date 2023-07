Raccoglie monetine nella fontana

La nuova fontana in piazza della Stazione diviene addirittura un luogo di pesca di... monetine. Un video virale sta girando in queste ore ed è stato pubblicato anche su ’Sei di Pisa se’. Nel filmato viene ripreso un uomo intento a raccogliere le monetine lanciate dai turisti dentro la vasca della Stazione. L’uomo passeggia nell’acqua percorrendo avanti e indietro la vaca.

Il video è stato realizzato da un residente della zona "Sarebbe interessante sapere se la vasca viene inquadrata dall’impianto di videosorveglianza comunale. E come mai la polizia municipale non sia intervenuta". Fra l’altro, oltre alla maleducazione, l’episodio potrebbe configuarsi come un reato, nello specifico si parla di "furto aggravato".