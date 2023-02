Quintali di cocaina, imprenditore condannato a 8 anni

La sentenza, all’esito di un processo lampo, è arrivata un anno esatto dopo il blitz che consentì un maxi sequestro di cocaina tra Bologna, Santa Croce sull’Arno e le province di Vicenza e Savona. Le pene vanno – si apprede – dai cinque anni e quattro mesi ai dieci anni e otto mesi. Si è concluso così il primo grado di giudizio di un processo nato dall’indagine e dai sequestri eseguiti un anno fa dalla squadra mobile bolognese, coordinata dal Pm Roberto Ceroni. Al centro della vicenda ci sono quasi 600 chili di polvere bianca. Furono quattro gli arrestati, tre dominicani difesi dall’avvocato Matteo Murgo e un italiano, assistito dagli avvocati Massimo Nicoli e Gian Andrea Balzarini. I provvedimenti furono eseguiti il 17 febbraio 2022, a partire – verrericostruito – da un appostamento dei poliziotti vicino a un garage in zona Santa Viola, a Bologna con il ritrovamento, in un doppio fondo di un baule di un’auto, di quasi 12 chili di droga.

Gli agenti, coordinati dal pm Ceroni, arrivarono a questa montagna di ‘neve’ – era emerso un anno fa quando scattò il blitz – seguendo i movimenti dei sospetti: un imprednitore di San Miniato e di tre dominicani, due dei quali, di 26 e 43 anni, che risultarono domiciliati in provincia di Bologna. Due, tuttavia, furono in realtà i blitz dell’operazione, avvenuti quasi in contemporanea: il ventiseienne venne bloccato a Casalecchio. Aveva con sé tre mazzi di chiavi: uno apriva il garage di Santa Viola dove venne rinvenuto lo stupefacente. Gli altri tre soggetti finiti nei guai furono seguiti fino al capannone della ditta di proprietà del sanminiatese e vennero arrestati una volta dentro, quando venne scoperto quello che era stato ’stoccato’ tra le tasche ricavate appositamente nelle pelli e nei furgoni.

Alla fine, dunque, in un capannone a Creazzo, nel Vicentino, in parte in un furgone e in parte in bancali di pellame, furono sequestrati ben 260 chili. Poi proseguendo con gli accertamenti, altri 400 chili di cocaina furono rinvenuti e sequestrati in un container di pellami al porto di Vado Ligure (Savona) e in un deposito a Santa Croce sull’Arno.

Gli imputati rispondevano a vario titolo degli episodi di detenzione. Il giudice del tribunale bolognese ha condannato in abbreviato (un terzo di sconto della pena in caso di condanna) a dieci anni e otto mesi Fernando Sanchez Alcantara, a dieci anni Eduardo Rodriguez Vidal, a otto anni e otto mesi Bruno Buggiani e a cinque anni e quattro mesi Yordy Grullon Rivera. Per i tre dominicani è stata anche disposta l’espulsione, a pena espiata.

Carlo Baroni