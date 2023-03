"Qui, un luogo del cuore" Posti in piedi, sala gremita e un mantra: condivisione

Più di 250 persone nella sala della biblioteca dei Cappuccini, fino al pianerottolo del complesso che per Paolo Martinelli è un luogo del cuore. "Qui sono cresciuto quando era ancora un edificio religioso - ha detto il candidato sindaco del centrosinistra - e oggi è un simbolo di rigenerazione urbana dove operano le associazioni e le imprese sociali. Un luogo di formazione e servizi per gli altri". Parla di partecipazione, di coprogettazione e strappa applausi alla sua gente. Le prime file sono quasi tutte "macchiate" di arancione, il colore della sua lista civica, La città delle persone, e anche lui indossa il maglione arancione. In sala anche i rappresentanti degli altri partiti: il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo (Pd), il consigliere regionale dem Andrea Pieroni, i consiglieri comunali Trapani, Biondi, Scognamiglio, Picchi, il segretario provinciale Pd, Oreste Sabatino, il neo segretario regionale di Sinistra italiana, Dario Danti, con tutti i maggiorenti della nuova coalizione della Sinistra unita (Sofia, Fornai, Fontanelli, Malacarne e Bianchi di Possibile), il mondo del terzo settore con la Fondazione Casa Cardinal Maffi, le Acli e la Caritas. Prima di Martinelli tre relatori per altrettanti breve interventi: la studentessa diciottenne Mariana Reccia che a maggio voterà "per la prima volta perché per le politiche ero ancora minorenne" e che in Martinelli ha "trovato quelle prerogative che cercavo, ovvero partecipazione, scuole aperte, sicurezza"; poi l’economista Andrea Bonaccorsi secondo il quale "serve una strategia condivisa a lungo termine tra amministrazione e Università"; infine Andrea Di Benedetto, presidente del polo tecnologico di Navacchio che ha chiesto di puntare su "Pisa città della conoscenza perché abbiamo la possibilità di portare a Pisa un pezzo del pensiero del nuovo mondo". Martinelli snocciola i punti del programma e promette "una campagna di ascolto permanente per dare risposte ai bisogni delle persone". Annuncia l’imminente avvio "di una raccolta fondi per sostenere le spese della campagna elettorale perché questo non è il programma di Paolo ma di centinaia di persone che credono in un progetto". Attacca la giunta Conti "perché le manutenzioni, spesso fatte a risparmio, non sono sufficienti e le asfaltature hanno un impatto ecologico sulla città alla quale è mancata visione". La sua, assicura sarà invece "una città con meno auto è più trasporto pubblico, con una piattaforma logistica per consegne più ecologiche". Che butterà nel cestino il nuovo regolamento della partecipazione appena approvato "per fini elettorali dal consiglio comunale" e ripristinerà i Ctp con "rappresentanti eletti direttamente dai pisani o stranieri residenti over 16 anni e costituirò il consiglio comunale dei giovani". Sulla sicurezza l’affondo alla destra: "Ha commesso errori madornali mischiando criminalità a disagio: il Comune può contribuire a rendere la città più vivibile contrastando le marginalità con operatori sociali e non con i vigili urbani, mentre combattere la criminalità è compito delle forze dell’ordine per questo ripristineremo i Patto di Pisa sicura con prefettura e Regione".

Gab. Mas.