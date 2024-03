"Qui Santa Marta, affogati dallo smog"

"A causa delle nuove rotonde si crea molto traffico nelle ore di punta, a tal punto che i residenti abbassano le serrande per non respirare lo smog" - è questo l’allarme lanciato da Francesco Badessa, del forno ’Pane e dolci’ sul lungarno Mediceo, che segnala le criticità provocate dalle due rotatorie introdotte in misura sperimentale in via Santa Marta il 9 dicembre e rese permanenti a inizio marzo. "Credo che queste rotonde siano un fallimento totale" - ha dichiarato Badessa - "Avrebbero dovuto snellire il traffico, invece si creano continui rallentamenti. Per non parlare della qualità dell’aria. Vivendo questa strada tutti i giorni mi rendo conto di quanto l’aria si sia fatta densa, al punto che sento di respirare lo smog". Effetti negativi anche sul piano economico, perché, come afferma Badessa "gli automobilisti dopo essere rimasti bloccati a lungo nel traffico sono poco incentivati a fermarsi". Diversi segnali di malcontento sono sopraggiunti dai gestori delle attività commerciali della zona, che hanno riscontrato effetti negativi rispetto alle modifiche alla viabilità attuate dal Comune sia per quanto riguarda il traffico che la qualità dell’aria. A detta dei commercianti sul lungarno, anche tra i residenti ci sarebbero molte lamentele soprattutto per l’aumento del tasso di inquinamento dell’aria, dovuto proprio al rallentamento del traffico nelle ore di maggiore affluenza.

"Anche per quanto riguarda l’impatto visivo - ha concluso Badessa - a mio parere l’introduzione delle due rotonde non è stata una scelta strategica. Penso che l’intera visuale sul lungarno risulti danneggiata da queste lunghe code".

A proposito della rotatoria istituita all’intersezione tra via Santa Marta e via Garibaldi, sono stati segnalati dei problemi rispetto alla possibilità per i pedoni di attraversare in sicurezza lo slargo di via Marta: "Soprattutto per gli anziani e le categorie fragili è estremamente pericoloso" - ha dichiarato un’impiegata dell’ortofrutta ’Primizie e delizie’ in via Garibaldi - "A livello di traffico la via è meno intasata, anche se il passaggio degli autobus è poco agevole. Noi ne abbiamo risentito in termini di visibilità e quindi di vendite". L’introduzione delle due rotatorie, voluta dal Comune per fluidificare il traffico, sembra quindi aver causato diverse problematiche agli esercenti e ai residenti della zona, mentre a giovare della nuova viabilità sembra siano stati gli automobilisti: le due rotonde hanno infatti semplificato l’accesso a via Santa Marta per chi viene dal lungarno e l’accesso al Ponte della Fortezza per chi viene da via Garibaldi.

Stefania Tavella