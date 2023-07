Questura potenziata Nove agenti in più e rinforzi per l’estate Valzer di dirigenti

La provincia di Pisa avrà 15 poliziotti in più (di cui sei nel periodo estivo per rafforzare gli organici). L’annuncio è arrivato ieri dal questore, Gaetano Bonaccorso, e l’incremento del personale, anche a fronte di alcuni avvicendamenti tra funzionari, servirà a dar nuova linfa per potenziare i controlli sul litorale pisano. "È un’ottima notizia - commenta il sindaco, Michele Conti - l’arrivo a Pisa di 15 agenti in più, nove in pianta stabile e sei per il periodo estivo. Personale che va a rafforzare la questura aumentando così la capacità di controllo del territorio e la sicurezza in città. Un obiettivo centrato anche grazie alla silenziosa laboriosità dell’amministrazione comunale, all’impegno del deputato di zona Edoardo Ziello e al Governo centrale che ha accolto le nostre richieste". Intanto, lascia la questura pisana Giovanni D’Allestro, promosso vicequestore aggiunto che dal 4 settembre prenderà servizio a Livorno come dirigente della Digos. Alla questura pisana, invece, prenderà servizio dallo stesso giorno, proveniente dalla questura di Grosseto, il commissario capo Eva Ghilli, che va a dirigere il commissariato di Volterra sostituendo Andrea Curcuruto trasferito alla questura di Pisa. Il commissario Luca Pinti, romano di 29 anni, invece, svolgerà un tirocinio operativo di 10 mesi come funzionario addetto prima di assumere l’incarico definitivo, dopo avere concluso il corso per commissari. Pinti, dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma 3, si è abilitato all’esercizio della professione, ha vinto il concorso nel 2021 e frequentato il Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, con master di secondo livello in "Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza" presso l’Università la Sapienza di Roma: dal 3 luglio è in servizio a Pisa. Inoltre, fa sapere una nota della questura, "all’esito del 220o e del 221o corso allievi agenti sono stati assegnati gli agenti in prova Calogero Lombardo, Edoardo Mancuso, Alberto Stefano Sanfilippo e Veronica Soranello, provenienti dalla Scuola Allievi Agenti di Piacenza, ed Enrico Campo e Francesco Palmiero, provenienti dalla Scuola Allievi Agenti di Nettuno (Roma): in aggiunta sono stati trasferiti e svolgeranno servizio operativo Paolo Fortuna, proveniente dalla polizia di frontiera di Tarvisio, Lorenzo Menicucci e Flavio Pardini, nti dal commissariato di Cortina d’Ampezzo, infine, nell’ottica di rafforzamento del piano provinciale coordinato di controllo del territorio,il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha disposto l’aggregazione dal 5 luglio di sei agenti fino al prossimo 28 agosto allo scopo di potenziare le attività di prevenzione sul litorale pisano.

Gab. Mas.