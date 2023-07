Questura Cambio al vertice

Cambio al vertice della Questura pisana. Il questore Gaetano Bonaccorso è stato promosso questore di Venezia. Al suo posto arriverà il questore di Asti Sebastiano Salvo, 59 anni. Il questore Salvo si è occupato in particolare del superamento, attualmente in corso da parte dell’Amministrazione comunale di Asti, del campo di via Guerra e dell’ondata migratoria di profughi pakistani e dell’Asia centrale a partire dal 2022.

Oggi il questore Bonaccorso saluterà la città e procederà anche alla consegna di premi e riconoscimenti per il personale alla caserma Mameli in via San Francesco 4 a Pisa. L’avvicendamento è imminente.