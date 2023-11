"Questo non è amore". Iniziative della polizia su tutto il territorio

La polizia è in prima linea ogni giorno per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Lo fa con le sezioni specializzate degli uffici investigativi delle squadre mobili e dei commissariati. E l’ha fatto ieri con tante iniziative nell’ambito della campagna permanente "Questo non è amore". In piazza XX settembre a Pisa è stato allestito un gazebo informativo dove personale femminile in forza alla divisione polizia anticrimine e alla squadra mobile per dare informazioni e e distribuire alla cittadinanza la brochure informativa che viene distribuita anche dal posto fisso di polizia al NuovoSanta Chiara e dai commissariati di Pontedera e di Volterra. Il palazzo della Questura di via Mario Lalli per tutta la notte è stato illuminato di arancione, nell’ ambito della campagna del Soroptimist internazionale "Orange the World" finalizzata a lumeggiare l’ attenzione sulla violenza di genere.

Una commissaria addetta alla squadra mobile della Questura e specializzata nelle relative indagini, parteciperà come correlatrice all’ evento formativo organizzato per oggi dall’ Ordine degli Avvocati di Pisa avente sul tema "Violenza domestica-valutare e gestire il rischio" Il dirigente del Commissariato di Pontedera parteciperà come correlatore all’ evento sul tema "La violenza contro le donne", organizzato dall’ associazione Nastro Azzurro e dal comune di Pontedera; nonché all’ evento "Educare per prevenire", organizzato dal Rotary club di San Miniato. Sempre il Commissariato di Pontedera distribuirà e commenterà il contenuto della brochure in un incontro organizzato con gli studenti dell’ istituto "Eugenio Montale" di Pontedera.