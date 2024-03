Questione palestinese, replica a Ziello: "Il dibattito sarà in Senato Accademico"

Sarà il Senato Accademico del 14 marzo la sede per un dibattito (con contraddittorio) sulla questione israelo-palestinese. Lo assicura l’università di Pisa in una nota, diffusa per replicare alle dichiarazioni del deputato leghista Edoardo Ziello, che martedì ha annunciato di avere presentato, insieme ad altri due parlamentari del Carroccio, di avere depositato un’interrogazione al ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, per stigmatizzare l’intervento filopalestinese nel corso del quale sono state espresse "posizioni fortemente antisioniste", durante la cerimonia inaugurale dell’anno accademico, di Anas Khalil, laureando in medicina e figlio dell’ima cittadino, a nome dell’organizzazione studentesca Rompere l’assedio.

Secondo l’ateneo infatti, la cerimonia di lunedì scorso non era la sede opportuna per un dibattito ma un momento dove hanno preso la parola i rappresentanti di alcuni gruppi invitati, come appunto Khalil L’Università ha spiegato in una nota di avere "offerto uno spazio a gruppi studenteschi che in questi mesi avevano presentato mozioni che verranno discusse in Senato Accademico il 14 marzo" sulla questione israelo-palestinese e "il gruppo Rompere l’Assedio ha accettato l’invito, così un suo rappresentante ha effettuato un intervento" mentre "altri gruppi non hanno manifestato interesse o si sono sentiti rappresentati dall’intervento del presidente del Consiglio studentesco", che pure nel suo discorsi ha aspramente criticato le cariche della polizia del 23 febbraio a Pisa a un corteo studentesco pro Palestina "composto per lo più da minorenni". La cerimonia inaugurale, prosegue la nota dell’Ateneo, "non era l’occasione per un dibattito o per un contraddittorio: come ha detto il rettore Riccardo Zucchi, l’Università è disponibile, nel Senato Accademico del 14 marzo, a dare spazio a visioni e mozioni diverse, da qualunque parte provengano, che verranno in quella sede ulteriormente argomentate e discusse".

Zucchi, precisa ancora l’università, "ha peraltro ribadito anche durante la cerimonia il suo sgomento per la strage dei civili israeliani dell’ottobre scorso e per la strage dei civili palestinesi attualmente in atto a Gaza, e in passato più volte ha unito la voce del nostro Ateneo a tutte le voci che chiedono l’immediato cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi". Infine, l’ateneo ha concluso che "dopo gli eventi del 23 febbraio, in cui manifestazioni studentesche sono state interrotte con l’uso della forza, abbiamo sentito il bisogno di ribadire che l’università è un luogo aperto alla libera e pacifica espressione delle opinioni, anche su temi delicati e divisivi".

Gab. Mas.