Question time in consiglio sul rigassificatore a La Vettola

C’è il question time sul progetto per il rigassifocatore a La Vettola, presentata dal consigliere di Diritti in Comune Ciccio Auletta tra gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per domani, lunedì 16 ottobre, alle 14.30. Tra i punti all’ordine del giorno, un question time di Antonietta Scognamiglio (Pd) sugli interventi di derattizzazione alle scuole Gereschi. Ma si parlerà anche di variazione al bilancio previsionale 2023-2025, la convenzione tra i Comuni della zona educativa pisana (Pisa, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) per l’esercizio associato di funzioni di supporto alla conferenza zonale per l’’istruzione, dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per la valorizzazione dell’ippodromo di San Rossore, dell’indagine conoscitiva sugli affitti brevi in città presentato d vari consiglieri di minoranza, primo firmatario Luigi Sofia di Sinistra Unita.