Question time di Bruni (Pd) su Marina di Pisa

Oggi il sindaco Conti risponderà in Consiglio comunale a un question time del consigliere Enrico Bruni (Pd) sull’alluvione che ha colpito il litorale. "Considerato che nel pomeriggio di giovedì 2 novembre i sacchi di sabbia della protezione civile erano stati predisposti su dei camion nelle zone più a rischio a seguito dell’emanazione dell’allerta arancione. Si chiede per quale motivo i sacchi di sabbia non siano stati consegnati alla popolazione e ai commercianti tempestivamente in modo da prevenire l’allegamento dei fondi al piano terra". "A Marina qualcosa non ha funzionato, e non solo le dighe, ma anche la protezione civile", spiega Bruni che definisce la "situazione" già "tragica" dopo "gli eventi del 27 e del 31 ottobre", quando "i cittadini avevano iniziato a lamentare un’assenza delle istituzioni nella gestione delle mareggiate".