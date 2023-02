"Questi quartieri gridano vendetta"

Terza tappa del tour nei quartieri per la coalizione Diritti in comune (Una città in Comune e Prc) che ieri era a San Marco e San Giusto con il candidato sindaco, Ciccio Auletta, per incontrare gli elettori in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. "In 10 anni di esistenza - ha osservato Auletta - abbiamo più volte discusso con i cittadini le criticità che da anni restano irrisolte o sono addirittura peggiorate. Dall’inquinamento e dal rumore causati dall’aeroporto a tutto il cappio infrastrutturale, come ormai viene definito, che soffoca una zona dove le speculazioni immobiliari sembrano non avere fine. Lo spadroneggiare di Toscana Aeroporti rischia di schiacciare due quartieri che hanno bisogno di un cambio di passo. Abbiamo raccolto tante istanze che rafforzano la nostra proposta".

In particolare, Diritti in Comune si è soffermata sulla "necessità di sbloccare il Piano antirumore aeroportuale e di monitorare di rumore e inquinamento per realizzare azioni di mitigazione e contrasto". "E’ poi fondamentale - ha aggiunto Auletta - fermare le cementificazioni speculative, a partire dalla Cittadella Aeroportuale, e procedere alla messa in sicurezza idraulica. Ma non basta: servono il potenziamento del distretto socio-sanitario e una casa di quartiere, perciò occorre recuperare gli immobili pubblici in via di degrado e riqualificare le case popolari. Per il diritto alla casa, come in tutta la città, è necessario incentivare affitti equi". Infine, la coalizione della sinistra radicale ha promesso incontrati al gazebo di via Pardi di battersi per una migliore vivibilità del quartiere.